Что такое манихейство?
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Что такое манихейство?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Религиозно-философское учение, пытавшееся объединить элементы восточных религиозных учений и христианство; все мировые процессы по этому учению трактуются как борьба добра со злом.
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