Какова была государственная религия Византии империи при Юстиниане

История
Какова была государственная религия Византии империи при Юстиниане
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исламская религия он её сделал государственной
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