Решите пример по действиям : 6400:16•50:125=
Математика
Решите пример по действиям : 6400:16•50:125=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 6400/16=400 2. 400*50=20000 3. 20000/125=160
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