Девочка купила 2 порции мороженого по цене 4 р. и шоколадку за 12 р. Сколько денег осталось у девочки, если у неё было 37 р.?

Математика

Девочка купила 2 порции мороженого по цене 4 р. и шоколадку за 12 р. Сколько денег осталось у девочки, если у неё было 37 р.?

Автор: Гость