Девочка купила 2 порции мороженого по цене 4 р. и шоколадку за 12 р. Сколько денег осталось у девочки, если у неё было 37 р.?
Математика
Девочка купила 2 порции мороженого по цене 4 р. и шоколадку за 12 р. Сколько денег осталось у девочки, если у неё было 37 р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17 4+4=8 8+12=20 37-20=17
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