Выполните умножение столбиком 263 умножить на 310

Математика
Выполните умножение столбиком 263 умножить на 310
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
×263 310=263+789( 9 пишем под 6) =81.530
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