5 речень з дієприслівниками(2 з одиничними, 3 з зворотами) Пиз очень нужно , прям оче??ь....
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5 речень з дієприслівниками(2 з одиничними, 3 з зворотами) Пиз очень нужно , прям оче??ь....
Ответ(ы):
Гость:
Одиничні-мати ходить гукаючи, гай лежав розпластавшись з зворотами-Дністер тече,розштовхуючи гори. в кривавих січах натомившись гірко,на Хортицю вернулись козаки. Добре попрацювавши,краще відпочиватимеш.
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