Описание синички в кормушке
Русский язык
Описание синички в кормушке
Ответ(ы):
Гость:
Синичка сидящая в кормушке красивая и очень милая с зелёно-голубым оттенком цвета.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Английский язык
Задание 1: Put the words in the correct order: 1.the theatre-go-often-we-to 2.going-to-men-what-those-are-do? 3.got-bread-home-you-enough-hav...
Математика
Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.