Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.

Математика

Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.

Автор: Гость