Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.

Математика
Пожайлусто помогите с задачей. Масса крови в организме человека составляет 8% от е??о массы. Определите массу крови человека 70 кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
20-25%=0.2-0.25 65*(1/13)=5кг 5*(0.2-0.25)=1-1.25кг Ответ:1-1.25кг
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