Составить химические формулы не органических соединений указать к какому классу относиться каждое соединение и охарактеризовать их химические свойства записав уравнения соответствующих реакций. оксид марганца 2 , ортофосфорная...
Химия
Составить химические формулы не органических соединений указать к какому классу относиться каждое соединение и охарактеризовать их химические свойства записав уравнения соответствующих реакций. оксид марганца 2 , ортофосфорная кислота , карбонат железа 2 , гидроксид кальция
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