Написать словосочетание в переносном смысле со словами: колючий, чёрный, мягкий.
Русский язык
Написать словосочетание в переносном смысле со словами: колючий, чёрный, мягкий.
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