5 сотен,а десятков 8 единиц x+x+2=14-x подабрать корень
Математика
5 сотен,а десятков 8 единиц x+x+2=14-x подабрать корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть 584 и что такое корень просто я на казахском учусь и не понимаю иногда на русском х+х+2=14-х х+х+х=14-2 3х=12 х=4
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