5 сотен,а десятков 8 единиц x+x+2=14-x подабрать корень

Математика
5 сотен,а десятков 8 единиц x+x+2=14-x подабрать корень
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Должно быть 584 и что такое корень просто я на казахском учусь и не понимаю иногда на русском х+х+2=14-х х+х+х=14-2 3х=12 х=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите уравнение а) x = 12; б) 6x - 10,2 = 0; в) 5x - 4,5 = 3x + 2,5; г) 2x - (6x - 5) = 45.
Ответить
Математика
Скорость течения реки 2 км\ч.В некоторый момент гребец уронил шляпу и не заметив этого продолжал плыть дальше.Какое расстояние будет между лодкой и...
Ответить
Биология
Срочно пищевая цепь с бактериями
Ответить
Биология
Место переваривания пищи у Коралловых полипов. Слои тела.Представители. Заранее спасибо:)
Ответить
Биология
Почему мох-сфагнум может поглощать большое количество воды?
Ответить