Скорость течения реки 2 км\ч.В некоторый момент гребец уронил шляпу и не заметив этого продолжал плыть дальше.Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут,если собственная скорость лодки 9 км/ч?

Математика

Скорость течения реки 2 км\ч.В некоторый момент гребец уронил шляпу и не заметив этого продолжал плыть дальше.Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут,если собственная скорость лодки 9 км/ч?

Автор: Гость