Скорость течения реки 2 км\ч.В некоторый момент гребец уронил шляпу и не заметив этого продолжал плыть дальше.Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут,если собственная скорость лодки 9 км/ч?

Математика
Скорость течения реки 2 км\ч.В некоторый момент гребец уронил шляпу и не заметив этого продолжал плыть дальше.Какое расстояние будет между лодкой и шляпой через 15 минут,если собственная скорость лодки 9 км/ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Через 15 минут расстояние будет между лодкой и шляпой будет 2750 м
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