Доповнити речення дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотами. Пожовкле листя летить додолу з дерев. Ясне сонце світить нам з неба. Білий сніг іскриться всюди. Усі учні вийшли на подвір"я школи.
Українська мова
Доповнити речення дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотами. Пожовкле листя летить додолу з дерев. Ясне сонце світить нам з неба. Білий сніг іскриться всюди. Усі учні вийшли на подвір"я школи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожовкле листя, розфарбоване у вересні, летить додолу з дерев, вчора посаджених. Ясне сонце, шукаючи щастя, світить нам з неба. Білий сніг, випавший два дні назад, іскриться всюди. Усі учні, склавши руки, вийшли на подвір"я школи.
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