Доповнити речення дієприкметниковим чи дієприслівниковим зворотами. Пожовкле листя летить додолу з дерев. Ясне сонце світить нам з неба. Білий сніг іскриться всюди. Усі учні вийшли на подвір"я школи.

Гость: Гость:

Пожовкле листя, розфарбоване у вересні, летить додолу з дерев, вчора посаджених. Ясне сонце, шукаючи щастя, світить нам з неба. Білий сніг, випавший два дні назад, іскриться всюди. Усі учні, склавши руки, вийшли на подвір"я школи.