Краткая биография про Лермонтова

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Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841) – великий русский поэт и прозаик, а также талантливый художник и драматург, произведения которого оказали огромное влияние на писателей 19-20 веков. Его творчество известно большим разнообразием тем и мотивов лирики. Поэт внес неоценимый вклад в формирование реалистического романа 19 века. Михаил Лермонтов родился 3 (15) октября 1814 года в семье офицера, воспитывался бабушкой. Почти всё своё детство Лермонтов провел у неё в усадьбе в Тарханах.После домашнего образования в биографии Лермонтова началась учеба в университетском пансионе Москвы (1828-1830). Там были написаны первые стихотворения Лермонтова. Затем в жизни Лермонтова проходило обучение в Московском университете (1830-1832). В это время Лермонтов сильно увлекался произведения Фридриха Шиллера и Уильяма Шекспира и Джорджа Байрона. После учебы в университете он два года провел в школе гвардейских подпрапорщиков Петербурга.В 1834 году начал служить в Гусарском полку в Царском селе.Популярность к поэту приходит вместе с выходом стихотворения «Смерть поэта» (1837), посвященного смерти Александра Пушкина. За это произведение Лермонтов был арестован и отправлен в ссылку. Благодаря стараниям бабушки и приближенного к императору Василию Жуковскому наказание удалось немного смягчить. По пути на Кавказ Лермонтов на месяц останавливается в Москве. Тогда же было написано произведение Лермонтова «Бородино» (1837) к годовщине сражения.Во время кавказской ссылки творчество Лермонтова только расцветает: кроме литературы он занимается еще живописью. Благодаря ходатайствам бабушки возвращается в Петербург, восстанавливается на службе.Дальнейшее творчество в биографии Михаила Лермонтова связано с редакцией «Отечественных записок».За дуэль с сыном французского посла Э. Барантом поэт снова отправлен в ссылку на Кавказ (1840), где участвует в военных действиях.Лирика Лермонтова имеет свойство отчужденности, тяготения к вечности. Самые главные произведения Лермонтова: «Парус» (1831), «Маскарад»(1835), «Боярин Орша»(1835-1836), «Мцыри» (1839), «Бородино»(1837), «Узник»(1837), «Демон»(1839), «Герой нашего времени» (1838-1840) считаются шедеврами литературы.«Наследие Лермонтова вошло в плоть и кровь русской литературы», — так кратко и точно А.А. Блок определил роль великого писателя и его произведений в истории литературы.