В парке за три дня посадили 210деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в 2раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Математика
В парке за три дня посадили 210деревьев. Сколько деревьев было высажено в каждый из этих дней, если в первый день деревьев посадили в 2раза меньше, чем во второй, а в третий- на 10 деревьев больше, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 210 - 10 = 200(д.) 2. 200 ÷ 4 = 50(д.) в первый день 3. 50 × 2 = 100 (д.) во второй день 4. 50 + 10 = 60 (д.) в третий день
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Литература