Помогите Выпишите из предложенного набора слов словосочетания, укажите главные и зависимые слова: Не читаю,я читаю, читаю брошюру интересная брошюра,в начале брошюры, причитал в брошюре, брошюра и журнал , в брошюре. Ответ:
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Помогите Выпишите из предложенного набора слов словосочетания, укажите главные и зависимые слова: Не читаю,я читаю, читаю брошюру интересная брошюра,в начале брошюры, причитал в брошюре, брошюра и журнал , в брошюре. Ответ:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Читаю(гл.сл) брошюру, интересная брошюра(гл.сл),в начале брошюры (гл.сл) ,прочитал(гл.сл)в брошюре.
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