Помогите Выпишите из предложенного набора слов словосочетания, укажите главные и зависимые слова: Не читаю,я читаю, читаю брошюру интересная брошюра,в начале брошюры, причитал в брошюре, брошюра и журнал , в брошюре. Ответ:

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Помогите Выпишите из предложенного набора слов словосочетания, укажите главные и зависимые слова: Не читаю,я читаю, читаю брошюру интересная брошюра,в начале брошюры, причитал в брошюре, брошюра и журнал , в брошюре. Ответ:

Автор: Гость