Срочно пищевая цепь с бактериями
Биология
Срочно пищевая цепь с бактериями
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Пример пищевой цепи: капуста → гусеница капустной белянки → синица → ястреб.
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