Срочно пищевая цепь с бактериями

Биология
Срочно пищевая цепь с бактериями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пример пищевой цепи: капуста → гусеница капустной белянки → синица → ястреб. 
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