Место переваривания пищи у Коралловых полипов. Слои тела.Представители. Заранее спасибо:)
Биология
Место переваривания пищи у Коралловых полипов. Слои тела.Представители. Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переваривается пища у коралловых полипов в желудке. 3 основных слоя-эктодерма, энтодерма и мезоглея. Четырехлучевые кораллы, спирифериды, птериготус, стилонурус.
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