Почему мох-сфагнум может поглощать большое количество воды?
Биология
Почему мох-сфагнум может поглощать большое количество воды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У сфагнума имеются особые клетки, которые способны запасать воду. Это мертвые клетки, пустые, имеющие отверстия (поры).
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