5 соз жэнышке.5соз жуан
Қазақ тiлi
5 соз жэнышке.5соз жуан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жуан:таза,ана,қара,ұш,дана. Жіңішке:үй, сөз,көр,мектеп,ел.
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