Идите-ка во дворе дети катались на велосипедах малыши катались на трехколесных школьники на двухколесных у всех велосипедов 12 колес Сколько двухколесных и трехколесных велосипедов было во дворе
Математика
Идите-ка во дворе дети катались на велосипедах малыши катались на трехколесных школьники на двухколесных у всех велосипедов 12 колес Сколько двухколесных и трехколесных велосипедов было во дворе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два трехколесных, три двух колесных.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Укажите вариант ответа в котором правильно подобранные имена греческих богов и с??ответствующее имена римских богов греческие боги-зевс,арес,гефест...