Идите-ка во дворе дети катались на велосипедах малыши катались на трехколесных школьники на двухколесных у всех велосипедов 12 колес Сколько двухколесных и трехколесных велосипедов было во дворе

Математика

Идите-ка во дворе дети катались на велосипедах малыши катались на трехколесных школьники на двухколесных у всех велосипедов 12 колес Сколько двухколесных и трехколесных велосипедов было во дворе

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