Сочинение на тему: классицизм в комедии "недоросль"

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Комедия «Недоросль» была написана Д. И. Фонви­зиным в 1781 году и стала вершиной отечественной драматургии XVIII века. Это произведение класси­цизма, но в нем проявляются и определенные черты реализма, что делает новаторским данное сочинение. Классицизм — литературное направление, осно­ванное на принципах философского рационализма, идеале гармонии и меры, строгом соблюдении норма­тивности в поэтике, подражании образцам античной словесности, вере в человеческий разум. Гармония содержания и формы, строгое деление героев на поло­жительных и отрицательных, использование «гово­рящих» фамилий, правила «трех единств», соблюде­ние иерархии жанров — вот основные черты классицизма. Русский классицизм отличает сатирическая на­правленность произведений, преобладание нацио­нально-исторической тематики над античной. Д. И. Фонвизин соблюдает в «Недоросле» единство места и времени: все события комедии разворачива­ются в доме госпожи Простаковой и действие проис­ходит в течение 24 часов. Но автор комедии нарушает единство действия, так как в произведении два кон­фликта: любовный и социально-политический. Лю­бовный конфликт является основным. Герои комедии делятся на отрицательных (госпожа Простакова, гос­подин Скотинин) и положительных (Милон, Стародум, Софья). Автор наделяет героев «говорящими» фамилиями: Правдин, Скотинин, Вральман. Положительные герои — Стародум, Софья, Милон — гово­рят правильным литературным языком, их речь по­учительна; отрицательные же герои используют про­сторечные слова, бранную лексику, их речь более живая (например, Простакова говорит: «А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. <...> Скажи, бол­ван, чем ты оправдаешься?»). Речь героев является средством характеристики героев. Четко прослежи­вается связь с фольклором: герои в разговоре употреб­ляют пословицы и поговорки, которые делают коме­дию «народной» (например, «Всякий женись на своей невесте», «Век живи, век учись», «Не хочу учиться, хочу жениться»).