Сочинение на тему: классицизм в комедии "недоросль"
Литература
Сочинение на тему: классицизм в комедии "недоросль"
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Комедия «Недоросль» была написана Д. И. Фонвизиным в 1781 году и стала вершиной отечественной драматургии XVIII века. Это произведение классицизма, но в нем проявляются и определенные черты реализма, что делает новаторским данное сочинение. Классицизм — литературное направление, основанное на принципах философского рационализма, идеале гармонии и меры, строгом соблюдении нормативности в поэтике, подражании образцам античной словесности, вере в человеческий разум. Гармония содержания и формы, строгое деление героев на положительных и отрицательных, использование «говорящих» фамилий, правила «трех единств», соблюдение иерархии жанров — вот основные черты классицизма. Русский классицизм отличает сатирическая направленность произведений, преобладание национально-исторической тематики над античной. Д. И. Фонвизин соблюдает в «Недоросле» единство места и времени: все события комедии разворачиваются в доме госпожи Простаковой и действие происходит в течение 24 часов. Но автор комедии нарушает единство действия, так как в произведении два конфликта: любовный и социально-политический. Любовный конфликт является основным. Герои комедии делятся на отрицательных (госпожа Простакова, господин Скотинин) и положительных (Милон, Стародум, Софья). Автор наделяет героев «говорящими» фамилиями: Правдин, Скотинин, Вральман. Положительные герои — Стародум, Софья, Милон — говорят правильным литературным языком, их речь поучительна; отрицательные же герои используют просторечные слова, бранную лексику, их речь более живая (например, Простакова говорит: «А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб ты кафтан пустил шире. <...> Скажи, болван, чем ты оправдаешься?»). Речь героев является средством характеристики героев. Четко прослеживается связь с фольклором: герои в разговоре употребляют пословицы и поговорки, которые делают комедию «народной» (например, «Всякий женись на своей невесте», «Век живи, век учись», «Не хочу учиться, хочу жениться»).
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