Великобретания и Франция первая мировая война таблица

Гость: Гость:

1. Два блока : Антанта и Тройственный союз. 2.Антанта : Англия, Франция и Россия . Тройственный союз: Германия, Австро-Венгрия и Италия. Но когда началась война Италия перешла на сторону Антанты, а к Германии присоединились Болгария и Турция. 3.Война началась 28 07.1914г. -нападение Австро-Венгрии на Сербию. 1 .08 1914г. Россия вступила в войну, но сразу военных действий не вела. Англия и Фр. -3.08.А Италия- только в 1915г на стороне Антанты. США -в апреле 1917г. на стороне Антанты. 4.Цели- захват территорий у всех кроме Сербии. Сербия вела справедливую, освободительную войну.