Великобретания и Франция первая мировая война таблица

История
Великобретания и Франция первая мировая война таблица
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Два блока : Антанта и Тройственный союз. 2.Антанта : Англия, Франция и Россия . Тройственный союз: Германия, Австро-Венгрия и Италия. Но когда началась война Италия перешла на сторону Антанты, а к Германии присоединились Болгария и Турция. 3.Война началась 28 07.1914г. -нападение Австро-Венгрии на Сербию. 1 .08 1914г. Россия вступила в войну, но сразу военных действий не вела. Англия и Фр. -3.08.А Италия- только в 1915г на стороне Антанты. США -в апреле 1917г. на стороне Антанты. 4.Цели- захват территорий у всех кроме Сербии. Сербия вела справедливую, освободительную войну.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Сөздерден сөйлемдер құтандар. Жуан буынды сөздерді құрамына қарай талдандар.1) Па??да , болды, заманда, ежелгі, ақша. 2) Тауар өндірісіның, дамуынд...
Ответить
Алгебра
Число а разделили на 21, в неполном частном получили 11 и в остатке 14. Найти делимое а
Ответить
Математика
Помогите с урвнением 422 номер
Ответить
Английский язык
A poetry competition. Listen and say true or false. Помогите
Ответить
Русский язык
Помогите написать краткое сочинение 7 класс
Ответить