A poetry competition. Listen and say true or false. Помогите
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A poetry competition. Listen and say true or false. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конкурс поэзии. слушайте и скажите правильно или нет
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