История Казахстана помогите

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Начиная с VIII века, ее населяли тюркские племена. Они достаточно спокойно проживали здесь до монгольского нашествия – захватчики без особого труда заняли эти земли. Казахстан находился в составе монгольской империи, в которой в последние годы существования постоянно велась борьба за власть, вплоть до XVIII века. Однако еще начиная с XVI века, здесь появились форпосты Московского царства, которое постепенно расширяло свои территории на восток. С окончательным упадком монгольской власти Московское царство, которое в XVII веке Петр I переименовал в Российскую Империю, постоянно расширяло свои территории на восток, однако вплоть до начала XIX века Россия не занималась колонизацией Казахстана. Однако в 1830 году Российская Империя организовала вторжение в эти земли, и уже в 1854 году здесь появился город Верный, позднее получивший название Алма-Аты. В 1866 году Россия завладела всеми территориями современного Казахстана. Незадолго до Первой Мировой войны сюда были перевезены более 500 тыс. русских. В 1918 году, после развала Российской Империи, здесь была попытка основать независимое государство, однако большевики жестоко подавили национальное движение казахов, и установили здесь свою власть. Столица Казахстана (Казахской АССР) сначала располагалась в городе Кызыл-Орда, затем переместилась в Алма-Аты. Лишь с развалом Советского Союза эта страна сумела обрести полную независимость, это произошло 16 декабря 1991 года, новой столицей молодого государства стал город Астана. Говоря кратко о Казахстане в наши дни – это государство занимает весьма обширную площадь – 2,724 млн. кв. км, она является девятой по размеру во всем мире. На этих землях проживает более 17 млн. человек. Форма правления здесь – парламентская республика. Русский язык здесь в ходу, однако, государственным является казахский. Казахстан имеет очень живописную природу. Легендарное озеро Бурабай в Кокшетауской области, луга Заилийского Алатау и прекрасный каньон реки Чарын – все это далеко не весь список природных чудес в этой стране. Казахстан до сих пор хранит немало следов былых времен – в южных областях находится множество могил древних Сакских царей. Они были созданы еще в Железном Веке, цивилизациями, о которых сегодня мало что известно.