Эссэ на тему . қонақты күткен бір күнім (один день когда я встречал гостей) ( около 10 предложений)

Қазақ тiлi

Эссэ на тему . қонақты күткен бір күнім (один день когда я встречал гостей) ( около 10 предложений)

Автор: Гость