Эссэ на тему . қонақты күткен бір күнім (один день когда я встречал гостей) ( около 10 предложений)
Қазақ тiлi
Эссэ на тему . қонақты күткен бір күнім (один день когда я встречал гостей) ( около 10 предложений)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кеше гана конактар келген еди. Олар ажем атам жане бауырым болган. 1 кун отпей ак кызыкты болды . Бизге апам ертегилер жумбактар айтты. Биз 2 3 сагат отти деп ойладык бирак жартак сагат оттипти. Сосын мен конактарымызга шай бердим .Кешке такау конактарды куттим. келеси куни олар кетип калды
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