Как на Руси называли бога Солнца, подателя тепла и света? варианты ответов 1)перун 2)Сварог 3)догода 4)даждьбог?

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Как на Руси называли бога Солнца, подателя тепла и света? варианты ответов 1)перун 2)Сварог 3)догода 4)даждьбог?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Даждьбог-Божество Один из главных богов в восточнославянской мифологии, бог плодородия и солнечного света. 
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