№ 2644 Решите пожалуйста, нужно срочно

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Тангенс угла это отношение противолежащего катета к прилежащему, можем найти АС: tg∠A=BC/AC=(3√10)/20 отсюда АС=(20ВС)/(3√10)=(20*3)/(3√10)=20/√10 По теореме Пифагора АВ²=BC²+AC²=(3√10/20)²+(20/√10)²=(9*10/400)+400/10=9/40+40=169/40 AB=√(169/40)=13/√40