Помогите написать краткое сочинение 7 класс

Гость: Гость:

Я люблю вглядываться в лица людей и стараться понять, о чем они думают, чем занимаются. Конечно, точно я узнать не могу, что они думают. Вот у этого парня крепкие мышцы, мозолистые руки, наверняка он спортсмен. При его росте хорошо играть в баскетбол или волейбол. Он достаточно выносливый, а в этих видах спорта нужна сила. На одной из станций в электричку вошел его знакомый, парни разговорились, и я понял, что парень — фигурист. Да, я не специалист отгадывать профессии. Но в Одном не ошибся, что этот парень — спортсмен. И даже лучше, что он оказался фигуристом. Я представляю, как мощно и красиво он катит по льду. Он большой, стройный, а его партнерша — тоненькая, почти эфирная, он поднимает ее легко и свободно. Она красиво парит в воздухе, как птица. Почему я решил, что он хороший спортсмен? У парня открытый и вдумчивый взгляд. Ямочки на щеках украшают его лицо, особенно когда он улыбается. А умение так открыто и искренне смеяться говорит о доброте и честности, удовлетворении собой и своей деятельностью. Он молод, счастлив, занят интересным делом. Я вырасту и тоже найду свое дело. Хочется в это верить!