Переведите пожалуйста на казахский: Самый лучший день в моей жизни это день когда я с другом вместе пошли в парк развлечений. Там было весело.Мы были на американских горках, на цепной карусели и на ромашке(тоже атракцион). Мы е...

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Переведите пожалуйста на казахский: Самый лучший день в моей жизни это день когда я с другом вместе пошли в парк развлечений. Там было весело.Мы были на американских горках, на цепной карусели и на ромашке(тоже атракцион). Мы ели и пили коктейли вместе с сладкой ватой.

Автор: Гость