Переведите пожалуйста на казахский: Самый лучший день в моей жизни это день когда я с другом вместе пошли в парк развлечений. Там было весело.Мы были на американских горках, на цепной карусели и на ромашке(тоже атракцион). Мы е...
Қазақ тiлi
Переведите пожалуйста на казахский: Самый лучший день в моей жизни это день когда я с другом вместе пошли в парк развлечений. Там было весело.Мы были на американских горках, на цепной карусели и на ромашке(тоже атракцион). Мы ели и пили коктейли вместе с сладкой ватой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ең үздік күні менің өмірімде бұл менің басқа бірге бір-бірлерімен ойын-сауық саябағы. Ол жерде көңілді.Біз американских дөңес, шынжырлы карусель және ромашке(да атракцион). Біз жеп, ішті коктейльдер бірге тәтті мақтамен.
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