Помогите с урвнением 422 номер
Математика
Помогите с урвнением 422 номер
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4n+3n)*11=154 7n*11=154 7n=154:11 7n=14 n=14:7 n=2 (19n-6n):4 =26 13n:4=26 13n =26*4 13n=104 n=104:13 n=8 (17n-8n)*13=351 9n*13=351 9n=351:13 9n=27 n=27:9 n=3
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