Впишите вместо звездочек такие цифры что бы получилось верное равенство (2*) 2 =**6
Алгебра
Впишите вместо звездочек такие цифры что бы получилось верное равенство (2*) 2 =**6
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(2*)^2=**6 (24)^2=576
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