Определить период и частоту электромагнитных колебаний в колебательном контуре,??остоящем из конденсатора электроемкостью 4 мкф и катушки индуктивностью 10 мгн
Физика
Определить период и частоту электромагнитных колебаний в колебательном контуре,??остоящем из конденсатора электроемкостью 4 мкф и катушки индуктивностью 10 мгн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Период: T = 2*π*√(L*C) = 2*3,14*√(10*10⁻³*4*10⁻⁶) ≈ 0,0013 c Частота: v = 1/T = 1/0,0013 ≈ 800 Гц
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