Определить период и частоту электромагнитных колебаний в колебательном контуре,??остоящем из конденсатора электроемкостью 4 мкф и катушки индуктивностью 10 мгн

Физика

Определить период и частоту электромагнитных колебаний в колебательном контуре,??остоящем из конденсатора электроемкостью 4 мкф и катушки индуктивностью 10 мгн

Автор: Гость