Укажите вариант ответа в котором правильно подобранные имена греческих богов и с??ответствующее имена римских богов греческие боги-зевс,арес,гефест,посейдон. римские боги-вулкан,нептун,юпитер,марс. Помогите пожалуйста разобраться!

История
Укажите вариант ответа в котором правильно подобранные имена греческих богов и с??ответствующее имена римских богов греческие боги-зевс,арес,гефест,посейдон. римские боги-вулкан,нептун,юпитер,марс. Помогите пожалуйста разобраться!
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Зевс-юпитер,арес-марс,гефест-вулкан,посейдон-нептун
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