Укажите вариант ответа в котором правильно подобранные имена греческих богов и с??ответствующее имена римских богов греческие боги-зевс,арес,гефест,посейдон. римские боги-вулкан,нептун,юпитер,марс. Помогите пожалуйста разобраться!

История

Укажите вариант ответа в котором правильно подобранные имена греческих богов и с??ответствующее имена римских богов греческие боги-зевс,арес,гефест,посейдон. римские боги-вулкан,нептун,юпитер,марс. Помогите пожалуйста разобраться!

Автор: Гость