В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ

Математика

В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ

Автор: Гость