В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ

Математика
В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы   среди  карандашей  был   один  синий  нужно  взять  6  карандашей
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