В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ
Математика
В коробке лежат 4 красных и три синих карандаша . Их берут в темноте . Сколько надо взять карандашей , чтобы среди них был один синий карандаш.ЭТО НА ЛОГИКУ ПОЖАЛУСТА ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы среди карандашей был один синий нужно взять 6 карандашей
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