Как будет дятел на казакском языке
Қазақ тiлi
Как будет дятел на казакском языке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Woodpecker-------- дятел----
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