5 целых три восьмых минус 3 целых пять шестых ( нужен ответ)
Математика
5 целых три восьмых минус 3 целых пять шестых ( нужен ответ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 3/8 - 3 5/6 = 5 9/24 - 3 20/24 = 4 33/24 - 3 20/24 = 1 13/24 ×3 ×4 типо умножить сверху там числа напиши Надеюсь правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Какие есть фамилии похожие на птицу( домашнюю) или просто на какую-то птицу? приме??ов приведите пожалуйста не мало с 5 и выше
Математика
Длина какого отрезка равна 4 см составь план работы подчеркниответ ma,mb,mc ,mk проверь себя выполни измерения