Выпишите в тетрадь и объясните понятия самураи,сёгунат, даймё,синтоизм

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Самура́й (яп. 侍), бу́си (яп. 武士) — в феодальной Японии в широком смысле — светские феодалы, начиная от крупных владетельных князей (даймё) и кончая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян. Хотя слова «самурай» и «буси» очень близки по значению, но всё же «буси» (воин) это более широкое понятие, и оно не всегда относится к самураю. Сёгу́н, сё́гун (将軍) — в японской истории так назывались люди, которые реально (в отличие от императорского двора в Киото) управляли Японией большую часть времени с 1192 года до периода Мэйдзи, начавшегося в 1868 году. Правительство сёгуна называлось сёгунатом, или бакуфу (幕府). Даймё (大名, даймё:, букв. «большое имя» , устар. Даймиос) — крупнейшие военные феодалы средневековой Японии. Если считать, что класс самураев был элитой японского общества X—XIX веков, то даймё — это элита среди самураев. Реставрация Мэйдзи|明治維新|Мэйдзи Исин, известная также как Мэйдзи Исин и Революция Мэйдзи, — череда событий, приведшая к значительным изменениям в японской политической и социальной структуре. Синтои́зм, синто (神道, синто: , «путь богов» ) — традиционная религия Японии. Основана на анимистических верованиях древних японцев, объектами поклонения являются многочисленные божества и духи умерших. Испытала в своём развитии значительное влияние буддизма.