За что выступали " Союз 17 октября" (октябристы) в решении аграрного вопроса ?
История
За что выступали " Союз 17 октября" (октябристы) в решении аграрного вопроса ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Организационно Союз 17 октября был задуман как “объединение всех партий центра, независимо от их второстепенных отличий и оттенков”, а потому был весьма рыхлым образованием. С самого начала в октябристской среде получило распространение допускавшееся уставом параллельное членство в других партиях и организациях.
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