Бактерии, вызывающие заболевания людей-...

Биология
Бактерии, вызывающие заболевания людей-...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болезнетворные бактерии. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
5 речень про горобину восени (опис).
Ответить
География
С помощью каких двух характеристик можно описать положение географического объе??та относительно ориентиров
Ответить
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора гласной . Г_рим, Г_??елый, подг_ревшая, соприк_сновение , прик_снись, не к_сались ,...
Ответить
Математика
1 2 3 4 5 6 =2 что надо поставить между ними ?
Ответить
Математика
1.6 перевести в смешанную дробь
Ответить