С помощью каких двух характеристик можно описать положение географического объе??та относительно ориентиров
География
С помощью каких двух характеристик можно описать положение географического объе??та относительно ориентиров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Положение относительно Севера и солнца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора гласной . Г_рим, Г_??елый, подг_ревшая, соприк_сновение , прик_снись, не к_сались ,...
Математика