Что такое циклон!!Что такое атмосферные фронты,антициклон????
География
Что такое циклон!!Что такое атмосферные фронты,антициклон????
Ответ(ы) на вопрос:
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Циклон-Вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью. Атмосферные фронты- переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами. Антициклон- Область устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающаяся между циклонами и связанная с сухой, малооблачной погодой.
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