Что такое циклон!!Что такое атмосферные фронты,антициклон????

География
Что такое циклон!!Что такое атмосферные фронты,антициклон????
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Циклон-Вихревое, бурное движение атмосферы, сопровождающееся обильными осадками, сильной облачностью. Атмосферные фронты- переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами. Антициклон- Область устойчивого повышенного атмосферного давления, располагающаяся между циклонами и связанная с сухой, малооблачной погодой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Бактерии, вызывающие заболевания людей-...
Ответить
Другие предметы
5 речень про горобину восени (опис).
Ответить
География
С помощью каких двух характеристик можно описать положение географического объе??та относительно ориентиров
Ответить
Русский язык
Спишите вставляя пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора гласной . Г_рим, Г_??елый, подг_ревшая, соприк_сновение , прик_снись, не к_сались ,...
Ответить
Математика
1 2 3 4 5 6 =2 что надо поставить между ними ?
Ответить