Сочинение по картине 4 класс первый снег Пластов срочно.

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Сочинение по картине 4 класс первый снег Пластов срочно.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень понравилась картина Пластова "Первый снег".На картине я увидела порог деревянного дома,сзади него берёза.Ещё сзади виднеется изба.Падает снег.На пороге стоят детишки-мальчик и девочка.Наверное,они очень рады что снег выпал,и стали одеваться,чтобы поглядеть на белоснежную улицу.Скорее всего,дети хотели поиграть в снежки,но остановились чтобы посмотреть на падающий снежок.Мне очень понравилась эта картина.
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