Сочинение по картине 4 класс первый снег Пластов срочно.

Гость: Гость:

Мне очень понравилась картина Пластова "Первый снег".На картине я увидела порог деревянного дома,сзади него берёза.Ещё сзади виднеется изба.Падает снег.На пороге стоят детишки-мальчик и девочка.Наверное,они очень рады что снег выпал,и стали одеваться,чтобы поглядеть на белоснежную улицу.Скорее всего,дети хотели поиграть в снежки,но остановились чтобы посмотреть на падающий снежок.Мне очень понравилась эта картина.