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5(x-3)-2(x-7)+7(2x+6)=7
Математика
5(x-3)-2(x-7)+7(2x+6)=7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5х-15-2х+14+14х+42=7 3х+14х=15-14-42+7 17х=34 х=2
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