50 БАЛОВ СРОЧНО Газ при тиску 3·10^(6)Па і абсолютній температурі 500 К займає об’єм 0,6 м^(3). Чому дорівнює об’єм цього газу при температурі 400 К і тиску 12·10^(5)Па?
Физика
50 БАЛОВ СРОЧНО Газ при тиску 3·10^(6)Па і абсолютній температурі 500 К займає об’єм 0,6 м^(3). Чому дорівнює об’єм цього газу при температурі 400 К і тиску 12·10^(5)Па?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
p1=3*10^6 Па T1=500 K V1=0.6 м3 T2=400 K p2=1.2*10^6 Па V2=?p1*V1/T1=p2*V2/T2V2=p1*V1*T2/(p2*T1)=3*10^6*0.6*400/(1.2*10^6*500)=1.2 м3==========================
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Допиши 4 предложения, которые расскажут о весенних изменениях в природе. Наступи??а ранняя весна. ... ... ... ...
География
Математика
Решите плиз В хозяйстве 247,840 м^ посевной площади занято овощями, фруктовыми деревьями и зерновыми культурами. Пятая часть этой площади занята ...
Математика
сравнить 2 класс:18:(11-5)...4;(27-15):2... 5; 20*(12-9)... 60; 100-(30+64)...4; 73-(20+48)..5;(42+50)-22...60