50 БАЛОВ СРОЧНО Газ при тиску 3·10^(6)Па і абсолютній температурі 500 К займає об’єм 0,6 м^(3). Чому дорівнює об’єм цього газу при температурі 400 К і тиску 12·10^(5)Па?

Физика

50 БАЛОВ СРОЧНО Газ при тиску 3·10^(6)Па і абсолютній температурі 500 К займає об’єм 0,6 м^(3). Чому дорівнює об’єм цього газу при температурі 400 К і тиску 12·10^(5)Па?

Автор: Гость