50 слов с пропущенными орфограммами
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50 слов с пропущенными орфограммами
Ответ(ы) на вопрос:
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*кварель, а**уратно, а**ея, *льбом, а**етит, а**ликация, к*ридор, *птека, с*туация, **ора, м*еч, м*нута, су**а, телегра**а, ф*неш, шо**у, т*йга,с*кунда, як*рь, электростанц*я, ф*олетовый,*гонь, наде*да, об*рона, мета**, п*чаль,
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Литература
Русский язык