50 слов с пропущенными орфограммами

Русский язык
50 слов с пропущенными орфограммами
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
*кварель, а**уратно, а**ея, *льбом, а**етит, а**ликация, к*ридор, *птека, с*туация, **ора, м*еч, м*нута, су**а, телегра**а, ф*неш, шо**у, т*йга,с*кунда, як*рь, электростанц*я, ф*олетовый,*гонь, наде*да, об*рона, мета**, п*чаль, 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кого из Патриотов России Ты знаешь
Ответить
Українська мова
Граматичну помилку допущено в рядку А моє лень народження Б більш досконалий В почнімо працювати Г п'ятьмастами волонтерами Д сокови...
Ответить
Литература
Сочинение "Есть ли Митрофанушки в наше время? Что важнее: воспитание или образование?"
Ответить
Литература
Выделите сходное и различное в пословицах и поговорках. Привидите примеры
Ответить
Русский язык
3 предложения об осени и выдели части речи
Ответить