Сочинение "Есть ли Митрофанушки в наше время? Что важнее: воспитание или образование?"

Гость: Гость:

Да.В наше время много бездарных и никчёмных Митрофанушек.В первую очередь важно воспитание человека.Человек должен проявить себя как нормальную личность,вести себя вежливо,культурно со всеми окружающими. А во-вторых уже человеку нужно образование,что бы у него расширилось мировоззрегие,ум и собственные мысли.Жена или муж всегда есть найти,но образование и учёбу не легко найти.Поэтому,надо вовремя учиться,работать,а потом можно подумать о личной жизни.Прежде чем выйти замуж или жениться,нужно зарабатывать.Поэтому,человеку одновременно нужно восписаться а потом получить хорошее образование.