Сочинение "Есть ли Митрофанушки в наше время? Что важнее: воспитание или образование?"
Литература
Сочинение "Есть ли Митрофанушки в наше время? Что важнее: воспитание или образование?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да.В наше время много бездарных и никчёмных Митрофанушек.В первую очередь важно воспитание человека.Человек должен проявить себя как нормальную личность,вести себя вежливо,культурно со всеми окружающими. А во-вторых уже человеку нужно образование,что бы у него расширилось мировоззрегие,ум и собственные мысли.Жена или муж всегда есть найти,но образование и учёбу не легко найти.Поэтому,надо вовремя учиться,работать,а потом можно подумать о личной жизни.Прежде чем выйти замуж или жениться,нужно зарабатывать.Поэтому,человеку одновременно нужно восписаться а потом получить хорошее образование.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Математика
Помогите мне пожалуйста решить примеры. 4700-2045=? 5800-355=? 2400-1140=? 7600-5399=? 2840-371=? 5780-2392=? 3625-387=? 5132=4068=? Ответы округли...
Английский язык