Выделите сходное и различное в пословицах и поговорках. Привидите примеры

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Пословица- народная философия пример: не всё коту Масленрца, будет и великий пост поговорка- 1ч. пословицы. направлена на общую систему знаний.. . 1.ч скажешь, а 2 и так понятна. приимер: не всё коту Масленица Пословица- краткое высказ. , сост из 2ч. 2 ч. содержит вывод