(50406-49104)*303+(62831+89169):25= Помогите пожалуйста!!!

Математика
(50406-49104)*303+(62831+89169):25= Помогите пожалуйста!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
50406-49104=1302 1302*303=394506 62831+89169=152000 152000:25=6080 394506+6080=400586
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