Четвероклассник Миша сказал масса моего кролика какими 28000 г Возможно ли такое об??ясни свой ответ
Математика
Четвероклассник Миша сказал масса моего кролика какими 28000 г Возможно ли такое об??ясни свой ответ
Ответ(ы):
Гость:
Нет,невозможно потому что один кг=1000 грамм, а кролик всреднем весит 3 2кг. Получается что кролик Миши весит 28 кг! такого невозможно
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